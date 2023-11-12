Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Hakem Çok Kötü Maç Yönetti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 3-2 yenilen Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, hakemin çok kötü maç yönettiğini söyledi.

Koşukavak, Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyundan ziyade başka şeyleri konuşmak gerektiğini savunarak, hakeme yönelik eleştirilerde bulundu.

Hakem hatalarının Türk futbolunun kanayan yaralarından biri olduğunu söylen Koşukavak, "Herhalde alt kategoriden gelen bir hakem. 5. maçını yönetiyor bu ligde. Ben 1982 senesinde futbola başladım. Çok şey gördüm ama bu kadar kötüsünü görmedim." diye konuştu.

Koşukavak, kendilerinin oyunun bazı bölümlerinde yanlış işler yaparak mağlup olduklarını ancak bu yenilgide hakem faktörünün de çok etkili olduğunu ileri sürerek, şunları söyledi:

"Artık Türk futbolu bu konformist düşünceden kurtulmalı. Bütün maçları tek tek herkes izlesin. Zamana oynayan kaleciye, uyarı, uyarı, uyarı, 90+5'de sarı kart. Çocukluğumdan beri görüyorum ben bu sahneyi. 40 yıldır. Biraz daha cesaretli olup oyunu oynatmak adına. Bu ülkede topun oyunda kaldığı süre 40, 45 dakika. Bütün deplasman takımını koruma iç güdüsü, konformist düşünce yapısı Türk futbolunun hastalıklarından biri maalesef."

Maçı kaybettikleri için değil yıllardır aynı sahneyi gördüğü için çok üzgün olduğunu dile getiren Koşukavak, "Bugün Boluspor'a, yarın Sakarya'ya, öbür gün Kocaeli'ne. Bu çok zor bir şey değil ki. Biz datalı bir iş yapıyoruz. Bu kadar emek verip çalışıyoruz. Bizi analiz ediyorlar. Biz de rakibimizi analiz ediyoruz. Bu hakemleri analiz eden yok mu? TFF'de 'bu adam nasıl maç yönetmiş' diye, böyle bir analiz departmanı yok mu? Olacak iş mi bu? 5 dakika uzatma var. 4. dakika 11. saniyede maç bitti. Ayıp olmuyor mu?" ifadesini kullandı.

Koşukavak, maçta çok erken geriye düştüklerini ve 2-0'dan dönmenin zor olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biraz kaliteden dolayı kaynaklanan eksikliklerimiz var ama oyuncularımın sonra tekrar ayağa kalkıp 2-0 skordan cevap verme gayreti takdire şayan. Sakaryaspor'u tebrik ederim, başarılar dilerim. Kadro kalitesi var. Oyuncu kalitesi yüksek takım ama biz çok direndik. Çok cevap verdik. Hakem arkadaş, böyle maç yönetilmez. Yönetmek kelimesi de karakterli kalıyor. İdare edilmez. İdare etmeye çalışıyor ama onu da başaramıyor. Neresinden baksanız tutarsızlık."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, kazanmak için geldikleri müsabakadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ellerindeki mevcut potansiyele göre hareket eden kulüp olduklarını anlatan Karslı, "O potansiyellerimizi de sahada bugün bu skor ve oyunla gösterdik. Oyunun ilk yarısı başka, ikinci yarısını başka açılardan başka bir oyun olarak değerlendirilebiliriz." dedi.

Karslı, bu haftaya da önceki haftalar gibi mutlak galibiyet, oyun kurgusu ve disiplininden uzaklaşmamak adına hazırlandıklarına dikkati çekerek, "Aynı istikrarı bundan sonraki süreçte de değerlendireceğiz. Hak ettiğimiz bir mücadeleyi kazandığımızı düşünüyorum. Boluspor'a da verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.