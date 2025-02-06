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Boluspor Teknik Direktörü Kahraman: 'Seyir Zevki Yüksek Bir Maç Çıkardık'

Boluspor Teknik Direktörü Kahraman: 'Seyir Zevki Yüksek Bir Maç Çıkardık'
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, zorlu bir periyotta seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını belirtti ve bu süreçte rotasyona gitmek zorunda olduklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında Galatasaray'a 4-1 yenilen Geosis Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, seyir zevki yüksek bir maç izlettirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir periyodun içinde kupa maçı oynadıklarını söyledi. Daha 3 gün önce maç oynadıklarını ve 2 gün sonra da lig maçı yapacaklarını anlatan Kahraman, "Bu süreç içerisinde kadro derinliğine uygun bir şekilde kadro çıkarmak zorundaydık. Ama karşımızda da Türkiye'nin dünyada piarını yapan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir takımlarımız gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından biri Galatasaray vardı. Hem ekran başındaki seyircilere, hem de tribündeki seyircilere seyir zevki yüksek bir maç çıkarmak ve seyretmek istedik, bu soğuk havada ama iyi bir zeminde. Umarım bunu sağlamışızdır." diye konuştu.

Kahraman, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirterek, "Galatasaray'ın 3-4 tane maçını izleyip oyuncularımızla beraber değerlendirdik. Nasıl, neler yapabileceğini onlara da aktardık. Ön alan baskısını yaparak başladık maça. Hata yaptırmaya zorladık. Onunla birlikte yakaladığımız toplarla da geçiş oyunları yakalamaya çalıştık ve bu şekilde golü bulduk. Tabii ki duran toptan 1-1 oldu. İkinci golün 45'te olması biraz ikinci yarı oyuna çıkarken moral bozukluğu yaşattı oyuncularımıza." ifadesini kullandı.

Boluspor'un 3 gün sonra tekrar bir maçı olduğunu da anımsatan Kahraman, "Rotasyon yapmaya mecburuz ki maça başlarken de çok rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Bizim adımıza hem keyifli hem de iyi bir antrenman olarak da görüyoruz bu tip maçları. Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçını seyir zevki yüksek bir maçla bitirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
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