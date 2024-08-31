Boluspor Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş: Alınan bir puan bizim için avantaj

Boluspor Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş, Keçiörengücü maçının ardından, "Alınan bir puan bizim için avantaj. Çünkü ne kadar puanı toplarsak deplasmanda bizim için o kadar büyük avantaj olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Boluspor Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok kötü başladıklarını ifade etti. Takımının 29. dakikaya kadar istenilen tempoyu yakalayamadığını söyleyen Çeliktaş, "29. dakikada kaçan penaltıdan sonra takım kendini toparladı. İstediğimiz oyunu sahada sergilemeye başladık. Maçın sonlarına doğru da galibiyete ulaşabilirdik. Her geçen gün daha iyi takım olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Alınan bir puan bizim için avantaj"

Takımının eksiklikleri olduğunu belirten Çeliktaş, "Alınan bir puan bizim için avantaj. Çünkü ne kadar puanı toplarsak deplasmanda bizim için o kadar büyük avantaj olacak. Takım olmaya çalışıyoruz. Her geçen hafta çok daha iyi takım olacağımızı gösteriyor. Çünkü oyuncularımız gerçekten çok becerikli. Oyunu çevirmeyi biliyorlar biraz daha tempomuzu 60 ila 70 dakikaya çıkartabilirsek daha rahat bir maç izleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA