Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Çorum FK Maçını Değerlendirdi

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Çorum FK maçının ardından, "Bugün kazanacak pozisyonlar bulduk diye düşünüyorum. Son paslarda tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor deplasmanda Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, açıklamalarda bulundu. Kazanma parolasıyla karşılaşmaya çıktıklarını, ancak 1 puanla döndüklerini ifade eden Arslan, "Ligin favorisi olan takımlarından birine karşı oynadık. Geçen hafta Iğdır'da 60 dakikada çok üstün oynadığımız bir maçta 11-10'ken 2 puan bıraktık diye düşünüyorum. Burada da maç öncesi baktığımızda Çağdaş Hoca geleli dört maç oldu. İki tane beraberlik almış, son iki maçını kazanmış bir takımla mücadele ettik. Ligin ne yaptığını bilen, iyi takımlarından biri. Buna göre çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı yaptık. Ama baç başında istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle baskıda bizi bekler üzerinden sıkıntıya soktular. 15. dakikadan sonra düzenimizde bir değişikliğe gittik. Ondan sonra da işler bizim istediğimiz gibi gitti. Ligi görüyorsunuz, herkes herkesten puan alıyor. Bizim kesinlikle bir hedefimiz var, her maçı kazanmaya oynuyoruz. Bugün de kazanacak pozisyonlar bulduk diye düşünüyorum. Son paslarda tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Çorum FK'ya de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM