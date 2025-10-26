Haberler

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Çorum FK Maçını Değerlendirdi

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Çorum FK Maçını Değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, 0-0 berabere biten Çorum FK maçı sonrası kazanma fırsatlarını kaçırdıklarını belirtti. Arslan, son paslarda doğru tercihler yapmaları durumunda üç puanla dönebilirlerdi.

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Çorum FK maçının ardından, "Bugün kazanacak pozisyonlar bulduk diye düşünüyorum. Son paslarda tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor deplasmanda Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, açıklamalarda bulundu. Kazanma parolasıyla karşılaşmaya çıktıklarını, ancak 1 puanla döndüklerini ifade eden Arslan, "Ligin favorisi olan takımlarından birine karşı oynadık. Geçen hafta Iğdır'da 60 dakikada çok üstün oynadığımız bir maçta 11-10'ken 2 puan bıraktık diye düşünüyorum. Burada da maç öncesi baktığımızda Çağdaş Hoca geleli dört maç oldu. İki tane beraberlik almış, son iki maçını kazanmış bir takımla mücadele ettik. Ligin ne yaptığını bilen, iyi takımlarından biri. Buna göre çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı yaptık. Ama baç başında istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle baskıda bizi bekler üzerinden sıkıntıya soktular. 15. dakikadan sonra düzenimizde bir değişikliğe gittik. Ondan sonra da işler bizim istediğimiz gibi gitti. Ligi görüyorsunuz, herkes herkesten puan alıyor. Bizim kesinlikle bir hedefimiz var, her maçı kazanmaya oynuyoruz. Bugün de kazanacak pozisyonlar bulduk diye düşünüyorum. Son paslarda tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Çorum FK'ya de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.