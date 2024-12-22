Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman: 'Vicdanım rahat'

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, Kocaelispor maçının ardından, "Bolu arması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum, vicdanım çok rahat" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, 80 dakika boyunca iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Evimizde kaybettiğimiz için üzgünüz. Şimdi maçın hikayesine baktığımızda, neredeyse yarı bütçeyle kurulmuş bir Bolu takımı var. Ancak bunun 5-6 katı daha fazla bütçeyle kurulmuş, kaliteli oyunculara sahip bir Kocaeli takımıyla oynadık. Bence objektif olarak bakıldığında, Bolu takımının 70-80 dakika boyunca çok iyi futbol oynadığını görürsünüz. Ama tabii ki taraftarın da bir tepkisi var; sonuç bekliyorlar. 3 maçtır çok iyi futbol var ama sonuç yok. Taraftarlar tepkilerini kendilerince gösterebilirler, belki haklılar. Ancak bir yandan da güçlü bir oyun var. Hangi açıdan baktığınız önemli. Ben takımın oyunundan ve mücadelesinden memnunum" diye konuştu.

"Çoğunlukla Kocaeli takımına yönelikti"

Hakem kararlarını eleştiren Kahraman, "Son 15 dakikada hakemin kararlarına bakarsak, ne kadar haklı olduğu tartışılır. Verilen kırmızı kart ve oyundaki diğer kararlar, çoğunlukla Kocaeli takımına yönelikti. Hakem hakkında konuşmak bana yakışmıyor aslında. Bu konuda konuşmayacağım diye kendime söz vermiştim. Maalesef geçen hafta da son dakika oyuncu değişikliği yapıyorum. Hakeme, 'Bekle, değiştireceğim' diyorum. Ama duran topu kullandırıyor rakibe. Daha oyuncu yerine geçmeden oyun başlıyor ve oradan gol yiyoruz. İnanılır gibi değil. Sonuç olarak mağlubuz. Ama baktığınızda, Kocaeli takımına karşı net 5-6 pozisyonumuz var. Kocaeli takımı ise sadece yandan gelen ortalarla pozisyon bulmaya çalıştı. Kaliteli ayaklarıyla geldiklerinde ise golü buldular. Ama bu nereye kadar sürecek? Ben Bolu arması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum, vicdanım çok rahat. Söyleyeceklerim bu kadar. Kocaeli takımına başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BOLU