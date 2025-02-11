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Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile Yollarını Ayırdı

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile Yollarını Ayırdı
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Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kahraman dönemi, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından sona erdi.

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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