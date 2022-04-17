Boluspor, teknik direktör Erginer'le yollarını ayırdı - Haberler

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Boluspor, teknik direktör Erginer'le yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Boluspor, teknik direktör Erginer'le yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, son haftalarda arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, son haftalarda arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin 32. haftasında kendi evinde oynadığı Erzurumspor karşılaşmasında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Reha Erginer, Spor Toto, Boluspor, Spor, Haberler

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