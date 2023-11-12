Boluspor Taraftarları Stada Zarar Verdi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor'un sahasında Sakaryaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından bazı taraftarlar, stada zarar verdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor'un sahasında Sakaryaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından bazı taraftarlar, stada zarar verdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Boluspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar stattan ayrılırken ortalığı birbirine kattı. Deplasman tribününde bulunan koltukları kıran bir grup, deplasman tribünü tuvaletlerinde cam, çerçeve, lavabo, musluk, kapı, güvenlik kamerasını kırarak maddi hasara yol açtı. - BOLU