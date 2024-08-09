Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı geçici transferle renklerine bağladı. Alagöz Holding Iğdır FK'de forma giyen Alıç, bir yıllık anlaşma sağlandı.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Alagöz Holding Iğdır FK'de forma giyen Enes Alıç'ın geçici transferi konusunda bir yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.
Futbol hayatına Anamur Belediyespor'da başlayan 26 Ağustos 1999 doğumlu futbolcunun Buca Geliştirme Spor ile profesyonelliğe geçiş yaparak, Bucaspor 1928 ve Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında da forma giydiği kaydedildi.