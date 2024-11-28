Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Boluspor, Sakaryaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Boluspor, Sakaryaspor Deplasmanına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü Sakaryaspor ile yapacağı maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman, maçın zorluğuna dikkat çekerek, deplasmandan 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Arif Ufuk Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kazanmak çok önemli. Hep bunu vurguluyorum. Aldığımız puanlar, temelimizi güçlendiriyor ve deplasmanda alacağımız puanlarla yukarılarda kalmamızı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırlanıyoruz. Bu hafta Sakarya deplasmanı, kolay bir deplasman değil. Bunu kolaya çevirmek için hafta boyunca çalışıyoruz. En iyi şekilde dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kahraman, seyirci desteği ya da eksik oyuncuların sahadaki mücadelelerine etkisinin olmayacağını anlatarak, "Önemli olan, nasıl hazırlandığımız ve rakibin eksikliklerine göre hücumlarımızı gerçekleştirmemiz. Artıları ve eksileri çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oradan alacağımız 3 puanın bizi nerelere taşıyacağını biliyoruz. İnşallah Sakarya'dan 3 puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
img

"Evli adam peşimi bırakmıyor" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas etmek üzere olduğunu duyurdu
img

Konuşulanla söylediği rakam arasında dağlar kadar fark var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Erhan Afyoncu kimdir? MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi! BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.