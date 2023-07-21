Boluspor sahasında Bandırmaspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Boluspor, Bolu'da sürdürdüğü hazırlık kampında Bandırmaspor ile oynadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen, rakibin golüyle skor 1-1'e geldi ve maç bu skorla tamamlandı. Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden maçı izledi.