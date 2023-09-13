Boluspor, Safa Kınalı'yı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, 24 yaşındaki forvet Safa Kınalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kınalı daha önce Trabzonspor altyapısında forma giymiş ve kiralık olarak Altınordu ve Tuzlaspor'da oynamıştı.