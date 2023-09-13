Boluspor, Safa Kınalı'yı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, 24 yaşındaki forvet Safa Kınalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kınalı daha önce Trabzonspor altyapısında forma giymiş ve kiralık olarak Altınordu ve Tuzlaspor'da oynamıştı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, Safa Kınalı'yı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 24 yaşındaki forvet Safa Kınalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor altyapısında futbola başlayan Safa Kınalı, burada profesyonelliğe geçiş yaptı.
Daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giyen Safa Kınalı, 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Boluspor'a kiralık olarak geldi, 10 karşılaşmada kırmızı-beyazlı formayı giydi.
Kaynak: AA / Spor