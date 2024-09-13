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Boluspor, Pendikspor'a 2-1 Yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Pendikspor'un gollerini Eze, Boluspor'un tek golünü ise Oğuz Kaan Güçtekin penaltıdan kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

43. dakikada ceza sahası içerisine atılan pasın ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Eze, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

45+5. dakikada savunma arkasında topla buluşan Eze, kaleci Çağlar'ı çalımladı. Gol fırsatı yakalayan Eze, kaleye vuruşunu yaptı ancak Fethi Özer, meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

49. dakikada defansın kaleciye attığı pas kısa düşünce fırsattan yararlanan Eze, kaleci Çağlar'ı çalımyarak topu filelere gönderdi. 2-0

81. dakikada Mukairu ceza sahası içerisinde defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Oğuz Kaan Güçtekin topu filelere gönderdi. 2-1

90+2. dakikada Eren Aydın'a faul yapan Sequeira, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Hakan Bilgiç dk. 64), Naby Oulare, Onur Ulaş, Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson (İshak Karaoğul dk. 64), Daniel Avramovski (İlhami Siraçhan Nas dk. 90+1), Estrela (Eren Aydın dk. 46), Paul Mukairu (Anıl Koç dk. 85)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Pendikspor: Burak Öğür (Erdem Canpolat dk. 66), Berkay Sülüngöz, Welinton, Hasan Kılıç, İbrahim Akdağ (Erdem Özgenç dk. 66), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Erdem Çalık dk. 85), Emeka Friday Eze (Jetmir Topalli dk. 85), Sandro Lima

Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Ahmet Mert Koşar

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Eze (dk. 43) (dk. 49) (Pendikspor), Oğuz Kaan Güçtekin (dk. 81) (pen.) (Boluspor)

Sarı kartlar: Berk Yıldız, Daniel Avramovski, Naby Oulare (Boluspor), Erdem Özgenç, Welinton (Pendikspor)

Kırmızı kart: Nuno Sequeira (Pendikspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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