Boluspor, Erdem Dikbasan'ı renklerine bağladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Erdem, profesyonel kariyerinde çeşitli takımlarda forma giydi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, 23 Kasım 2000 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğan Erdem'in, profesyonel kariyerinde Darıca Gençlerbirliği, Karacabey Belediyespor, Karaman FK, Kırklarelispor ve GMG Kastamonuspor formaları giydiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
