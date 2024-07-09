Boluspor Olağanüstü Kongresi'nde Savaş Abak yeniden başkan seçildi

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 9 Temmuz'a ertelenen Boluspor'un Olağanüstü Kongresi'nde Savaş Abak yeniden başkan seçildi. Başkan Savaş Abak, "İnşallah önümüzdeki sene şirketleşmeyi başarırız" dedi.

Boluspor'un Olağanüstü Kongresi bugün gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Savaş Abak, gelir-gider makasının açılmasından dolayı aday olmayacağını açıklamıştı. Kongre öncesinde başkanlığa adaylığını koyan iş insanı Soner Çavuşoğlu, Savaş Abak'ın tekrar aday olmasıyla birlikte kongrede adaylıktan çekilerek Başkan Abak'a destek olacağını söyledi. Boluspor kulübünün şirketleşmesi halinde başkanlığa devam edeceğini belirten Başkan Abak, yeniden başkan seçildi. Ayrıca 3 dönemden fazla süredir aidat ödemeyen üyeler, kongrede alınan kararla üyelikten çıkarıldı. Başkan Savaş Abak tarafından bilanço gelir-gider hesapları okunarak, kulübün borcunun olmadığı hepsinin ödendiği üyelere açıklandı.

Kongrede şirketleşmek için alınan kararlar

Kongrede gündeme alınan ve şirketleşmek için uygulanan maddelere oy birliği ile karar verildi. Maddeler şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 76. maddesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Kulüplerin Futbol Dalında Tescili Talimatı'nın 11. ve 12. maddeleri ve 7405 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca, Spor Kulübümüz bünyesinde yer alan Futbol Şubesi ve buna bağlı tüm amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinin, tüm aktif ve pasifleriyle beraber bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş yada kurulacak olan bir anonim şirkete süresiz olarak devri ve bu hususta her türlü işlemi yapması için seçilecek yönetim kurulumuza en geniş şekilde yetki verilmesi, Kulübümüz profesyonel futbol takımının tesisleri ile alt yapı tesislerimizin Kulübümüze tahsisi hususunda akdedilmiş olan sözleşmeler kapsamında kullanım hakkının, Kulübümüzün hissedarı olacağı ve futbol faaliyetlerini devredeceği ilgili anonim şirket tarafından da Kulübümüze sağlanan aynı şart ve imkanlarla kullanılması hususunda gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hususta seçilecek olan Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması, Kulübümüzün resmi müsabakalarını oynadığı Bolu Atatürk Stadyumunun, Kulübümüzün hissedarı olacağı ve futbol faaliyetlerini devredeceği ilgili anonim şirket tarafından da Kulübümüze sağlanan aynı şart ve imkanlarla kullanılması hususunda gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hususta seçilecek olan Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması."

Adaylıktan çekildi

Kongrede adaylıktan çekildiğini açıklayan iş insanı Soner Çavuşoğlu, "Son zamanlarda bizim kamuoyundaki konuşmalara baktığımızda, Boluspor'un 3.lige düşmesi, kayyum atanması, Savaş başkanının tekrar aday olmayacağını net bir şekilde söylemesi bizi bu tarihi göreve itti. Biz de maddi manevi ne yapabilirsek Bolu halkıyla beraber sadece bu Soner Çavuşoğlu'yla olacak bir şey değildir. Ne yapabilirsek elimizden geleni yapmak için diğer başkanların yaptıkları gibi göreve talip olduk. Ama bugün başkanımız mevcut yönetim devam edeceğini görüyoruz. Keşke daha önce bilseydik, biz Boluspor taraftarı olarak Boluspor sevdalısı olarak, Savaş başkanımızın kesinlikle mevcut yönetimin yanında olurduk. Bugün de olacağız. Bugünden sonra biz yine Boluspor'un yanında olmaya devam edeceğiz. Bize düşen görevi neyse biz onu yapacağız" dedi.

"İnşallah önümüzdeki sene şirketleşmeyi başarırız"

Yeniden başkan seçilen Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Öncelikle herkese teşekkür ederim. Soner Çavuşoğlu'nu bu cesaretinden ötürü tebrik ediyorum. Yine beni yanlış anlamayın öz ve öz Bolulular yine sınıfta kaldı. Soner'i gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü kolay bir iş değil. İnşallah önümüzdeki sene şirketleşmeyi başarırız. Göztepe gibi, diğer büyük camialar gibi bir yatırımcıyla beraber yolumuza devam etmeyi başarırız. Planı, bütçesi, stratejisi, her şeyi olan bir kulüp olarak, bir anayasası olan kulüp olarak inşallah yolumuza devam ederiz. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BOLU