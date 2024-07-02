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Boluspor Olağanüstü Kongresi Ertelendi

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Boluspor'da bugün gerçekleşen olağanüstü kongrede yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için 9 Temmuz'a ertelendi.

Boluspor'da bugün gerçekleşen olağanüstü kongrede yeterli çoğunluğa ulaşılmadığı için 9 Temmuz'a ertelendi.

Boluspor'da bugün gerçekleştiren olağanüstü kongre öncesi mevcut Başkan Savaş Abak, gelir-gider makasının açılmasından dolayı aday olmayacağını açıklamıştı. Kongre gününe sayılı günler kala İş İnsanı Soner Çavuşoğlu Boluspor Başkanlığı'na aday olduğunu duyurmuştu. Bugün Necip Fazıl Kongre Merkezi'nde gerçekleşen olağanüstü kongrede 10 kişinin imza vermesi nedeniyle çoğunluk sağlanama. Bu sonuçla birlikte kongre 9 Temmuz'a ertelendi. 9 Temmuz'da yeterli çoğunluğa bakılmaksızın kongre gerçekleştirilecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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