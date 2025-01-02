Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak

Boluspor, Öğrencileri Antrenmanında Ağırladı

Boluspor, Öğrencileri Antrenmanında Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun 4-H sınıfı öğrencileri, Boluspor'un antrenmanını ziyaret etti. Çocuklar, futbolcularla bir araya gelerek imzalı forma aldılar ve unutulmaz anlar yaşadılar.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'u, 4. sınıfa giden 40 öğrenci ziyaret etti. İmzalı forma alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Geçtiğimiz ay Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun veli toplantısına katılan Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi ve öğrenci velisi Hilmi Uğurlu, veli toplantısında öğrencileri Boluspor antrenmanında ağırlayabileceklerini söyledi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından 4-H sınıfı öğrencileri, maç hazırlıklarını sürdüren Boluspor'u ziyaret etti. 40 öğrencinin katıldığı ziyarette, minik taraftarlar kulüp yöneticileri ve futbolcularla bir araya geldi. Futbolcular tarafından çocuklara imzalı forma hediye edildi. Etkinlikte öğrenciler, hem keyifli vakit geçirdi hem de Bolusporlu oyuncularla fotoğraf çektirerek unutulmaz bir gün yaşadı. Miniklerin heyecanı ve mutluluğu, hem öğretmenleri hem de kulüp yetkililerini duygulandırdı.

"Boluspor sevgisini küçük yaşta aşılamak istiyoruz"

Öğrencilere küçük yaşta Boluspor sevgisini aşılamak istediklerini söyleyen Hilmi Uğurlu, "Evlatlarımıza küçük yaşta Boluspor sevgisini aşılamak ve taraftar sayımızı artırmak gerekir. Bunun için de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileriyle böyle bir etkinlik yapılabileceğini söyledim. Sağ olsun, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizi kırmadılar, çocukları getirdiler. Forma hediyemiz olacak çocuklarımıza. Bu tip etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Sonuçta ağaç yaşken eğilir. Bu sevgiyi de küçük yaşta aşılamak istiyoruz. Hepsinin gözlerinden heyecan ve mutluluk okunuyor. Çocukların duydukları andaki sevinçlerine ben de ortak oldum. Hepsi çok heyecanlılar. Özellikle futbol topu aldırmışlar ailelerine. Formalarına imza attırmak için heyecanla bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

Hilmi Uğurlu'nun kızı Kübra Uğurlu da, "Arkadaşlarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Böyle şeylerin devam etmesini istiyorum. Arkadaşlarımın mutlu olmasını istiyorum" dedi.

"Bizim için çok kıymetli oldu"

Sınıf anneleri ise, "Çocuklar çok heyecanlılardı. Formalarını ve Boluspor ürünlerini tam teşekküllü şekilde giyip geldiler. Önce antrenman izleyecekler, daha sonra da futbolcularımızla bir araya gelecekler. Bu tarz etkinlikler çocuklarımızı motive ediyor ve futbola teşvik ediyor. Bu da bizim için çok kıymetli oldu" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte Süper Lig'de yılın ilk transferi
img

Fotoğraf, Türkiye'de tatilcilerin akın ettiği bölgede çekildi
img

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle

Son Dakika Haberleri

3 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli 2-3 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP? Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025? Esad öldürüldü mü, zehirlendi mi, Beşar Esad'a kim suikast düzenledi? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Kozan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...) İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ocak Konak, Bornova, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.