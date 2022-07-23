Boluspor, Melih Okutan ve Yameogo'yu renklerine bağladı Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo'yu transfer etti. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yılport Samsunspor forması giyen Melih Okutan ve Yameogo ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. AA / Zafer Göder - Spor Melih Okutan Boluspor Spor Haberler

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