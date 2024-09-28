Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Geçti, Teknik Direktör Kahraman Hedefi Açıkladı

Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Geçti, Teknik Direktör Kahraman Hedefi Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Ufuk Kahraman, Erzurumspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini açıkladı. Manisa FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş ise coşkusuz bir oyun sergilediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK'yi sahasında 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, Erzurumspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek ve milli maç arasına 6 puanla girmek istediğini söyledi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya formda gelen bir Manisa takımı olduğunu, hafta boyunca ekip arkadaşlarının Manisa FK ile ilgili bütün detayları sunduğunu, güçlü ve eksik yanlarını kendisine çok iyi ilettiklerini, bütün antrenman planını bunun üzerine yaptığını dile getirdi.

Rakibin çok fazla oyuncuyla hücuma geldiğini anlatan Kahraman, "Bunu yaparken de çok büyük risk almalarıyla biz de ön tarafa süratli oyuncularımızı koyduk. Koşucular belliydi. Kazandığımız topları hızlı hücum şeklinde yapmaktı. Bunu birkaç pozisyon yakaladık." diye konuştu.

Kahraman, kazanılan toplara fazla sahip olmanın zaman içerisinde olacağını ifade ederek, "Takımın başına geldiğim günden beri üçüncü maçım. Form yakalamaya çalışıyorum. Takımımın güçlü yanlarına daha nasıl ekleme yapabiliriz, neler katabiliriz buna çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgulayan Kahraman, "Oyuncularımız ne verirsek almaya çalışıyor ve çok iyi mücadele ediyor. Erzurum maçı ile bu galibiyet serisini taşımak istiyoruz. Milli maç arasına 6 puan ile girmek istiyoruz." dedi.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise ligde 7. maçı oynadıklarını hatırlatarak, "Şu ana kadar oynadığımız coşkusu en düşük maçlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un oyunu nasıl oynayabileceğini sahadaki oyun sistemi ve savunmayı nasıl yaptıklarını çok iyi analiz ettiklerini belirten Çavuş, "Bunu maçın başında da bulduğumuz pozisyonla değerlendirebilmiş olsaydık saha içerisinde çok farklı durum olacaktı. Bu gol pozisyonunu değerlendiremedik." ifadesini kullandı.

Çavuş, altı haftadır oynadıkları oyun coşkusunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İçeride de bu coşkudan uzaklaşan oyuncu sayıda fazlalaşınca sonuçta bir nevi bu şekilde oluyor. Oyuncu grubum bunu çok çabuk atlatıp bundan sonra da yeni bir maça yeniden konsantre olacaklardır. Bu oyun coşkusunu tekrardan yenileyip devam edeceğiz. Bundan sonraki maçta bunu çok iyi yapacak oyuncu grubum var."

"Takımım ligin en fiziksel kapasitesi yüksek takımlardan bir tanesi" diyen Çavuş, "Saha içerisindeki basit top kayıpları oyunun bu şekilde seyretmesine neden oldu. Bu maçta neleri yanlış yaptık, bunları tekrardan gözden geçireceğiz. Daha realist, daha gerçekçi bir şekilde iç sahada Gençlerbirliği maçında bunu toparlayarak devam edeceğiz. Gençlerbirliği maçını kazanıp milli maç arasına gireceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Trendyol Boluspor Erzurum Güncel Manisa Futbol Spor

Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

Bıden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

 Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

Suudi Arabistan prensi, Gazze'deki vahşeti umursamadığını açık açık söyledi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de namaz kılma oranı 2024! Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde kaç, yüzde kaçı namaz kılıyor? 29-30 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 29-30 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });