- Boluspor - Manisa FK maçının ardından

Özköylü: "Bunun tek sorumlusu yumruk atan adam değil"

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor sahasında Manisa FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Şimdi istatistiklere baktım. Yüzde 75'e yüzde 25. Neyi anlatacağız, neyi konuşacağız? Yani oyun üstünlüğü tamamen bizde ama skorda gerideyiz. Yani bu da bizi fazlasıyla üzüyor. Oynadığımız oyunun karşılığını alamamış olmak gerçekten bizim adımıza üzüntü verici. Bugün en azından bir puanı fazlasıyla hak etmiştik diye düşünüyorum. Yani kazanabilirdik. Çok basit, çok enteresan pozisyonlarda golleri kaçırdık. Biz 13 tane şut atmışız. Bolu takımının sadece 2 tane şutu var. Yani kazanmak için her şeyini ortaya koyan, iyi oynayan bir Manisa Futbol Kulübü var ama maalesef karşılığını alamadık. Üzgünüz ama önümüze bakmak zorundayız" diye konuştu.

"Bunun tek sorumlusu yumruk atan adam değil"

Hakemin verdiği kararlar nedeninin oyuncu ve teknik direktörlerin hayatına mal olduğunu ifade eden Özköylü, "Hakeme de bir şeyi bağlamak istemiyorum. Penaltı pozisyonu. Sonraki pozisyonlarda çocukların itiraz ettiği el pozisyonları var. Hiç bakmaya gerek duymuyor. Yani Kerim'in sakatlandığı pozisyondaki şimdi yapılan şeyde tetkikte iç yan bağlarında esneme olduğu söyleniyor. Oyuncuya orada sert giriliyor, oyuncu kart bile görmüyor. Yani sonra hakemlerle ilgili bir şeyler konuşulduğu zaman bir şeyler söylendiği zaman tepki gösterdiği zaman zorlarına gidiyor. Neden? Bizim de zorumuza gidiyor. Onların yaptıkları bizim de zorumuza gidiyor. Biz de kaybediyoruz. Bizim hayatımız burası ya. Bizim burada kaybettiğimiz onun bir tane vermediği karardan veya yanlış verdiği bir karardan bizim hayatımız etkileniyor. Geleceğimiz etkileniyor. Bunu kim kurtaracak? Kurtarabilecek mi? Evet hiç tasvip etmiyoruz. Yani hakemlere yani yapılan olay bizim de tasvip etmediğimiz bir şey. Ama yani onlar böyle bir olaydan sonra hata da yapsa iki maç sonra, üç maç sonra tekrar şans bulabiliyorlar. Burada hoca gidiyor, futbolcu para kazanamıyor, kulüp kaybediyor, yaptığı yatırım boşa gidiyor. Neden? Sadece hakemin verdiği bir karar. Doğru ya da yanlış her şeyi ondan etkileyebiliyor. İşte onlar da biraz dikkatli olmak zorunda. Yani şimdi her önüne gelene sarı kart göstermekle hakemlik yapılmaz. Oyunu idare edebilmek, oyuncuyu idare edebilmek, kenarda teknik adamı idare edebilmek de bir meziyettir. Lütfen onlar da biraz daha biz zaten büyük bir baskı altındayız. Omuzlarımızda çok yük var. Bizim de sorunlu olduğumuz insanlar var. Futbolcumuzun, bizlerin. Yani bizi bu kadar hor görüp bu kadar basit kartlarla bizi etkisiz hale getirmek onlara bir şey kazandırmaz. Onlar Türk futbolunu ilerletecekler. Yoksa insanlar doluyor, doluyor, doluyor, doluyor ondan sonra bir şekilde bir yerde istenmeyen, tasvip edilmeyen hadiseler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun tek sorumlusu yumruk atan adam değil ki. Tek sorumlusu kart gören hoca değil ki. Kulüpler çok şey kaybediyor. Bizim gibi, Manisa gibi yatırım yapan tüm futboluna sorunsuz bir idare yapı gösteren kulüpler için gerçekten bu zor bir durum. İnsanların heyecanı kırıldı. Umudu kırıldı. Gelecek adına yatırım yapmak istemiyorlar. Ben de takımıma saygı bekliyorum" dedi.

"İnşallah bize play-off oynatmayı nasip eder"

Play-off oynamak istediklerini belirten Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Bolu'da eskiden futbolda oynadım, sorumluluğumu biliyorum, bu takımı bu sene en iyi yerde bitirmesi için ne gerekiyorsa onun için varım, ben ve ekip arkadaşlarım gece gündüz biz çalışıyoruz. Benim burada evimde yok, diğer antrenörler gibi ev de tutmadım. Ben 24 saat tesisten çıkmayan bir adamım. İşimi icra ediyorum. Birilerinin beni övmesini beklemiyorum. Benim işim bu. Böyle şartlarda zor bir maçtı. Kayamba'yı santrfor oynatmak zorunda kalıyoruz. Diğer yabancılar sakat, performans vermediği için. Biraz yetenekli bir kadro Manisa. Oyuna dengeli başladık. Bir geçiş hücumunda Kayamba'nın kazandığı penaltıyla öne geçtik. Oyunu çok savunma odaklı oynamak zorundaydık. Çok savunma odaklı, yani gücümüzü savunmadan aldık, skoru da alınca uzun süre oyuncularım çok iyi savunmalar yaptılar, çok özverili oynadılar. Çok samimi içten oynadılar. Yani işi özetlemek gerekirse ihtiyaca göre oynadık. Bugün bu lazımdı, bunu yaptık. İnşallah Çorum maçını da kazanmak için oynayacağız sonra oradan da istediğimiz bir şeyler alırız. Sonra devre arasında ikinci yarı için yani Boluspor'un kısa, orta ve uzun vadede planlamalarını yapmamız gerekiyor. Bugün hafta içi taraftar biraz azdı normal insanlar çalışıyorlar. Ama hafta sonu maçlarında tekrar söyleyeyim, bir kere daha söylemiştim. Bolu halkına yakıştığı gibi, Boluspor'u tribünlerde yalnız bırakmazlarsa çok seviniriz, çok memnun oluruz. Biz çok mücadele ediyoruz. Yakinen bilseniz anlarsınız. Bugün çok mutluyum. Allah inşallah bize play-off oynatmayı nasip eder" ifadelerine yer verdi.