Boluspor, Manisa FK Maçında 3 Puan Peşinde

- Boluspor 3 puan peşinde

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman:

"Takımıma güveniyorum"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahalarında oynayacakları Manisa FK maçını kazanmak istediklerini ve bu açıdan takıma da güvendiğini söyledi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bolu ekibi, karşılaşmadan 3 puan almak istiyor.

"Alınan bir puan bizim için bir umut vericiydi"

Geçtiğimiz hafta son dakika golüyle 1 puan elde ettikleri Amedspor mücadelesini değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Şansımıza Bolu'muzda hava çok güzel. Takımın havası da gayet iyi. Tabii bizim için ilk çıkılan maçta istemediğimiz mağlubiyet aldık. Özellikle bireysel birkaç hatadan dolayı ama ondan sonraki takımın reaksiyonu toparlanması, Amedspor maçına hazırlık, alınan 1 puan ki o kadar kötü bir zemine karşı.. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermeden gol yedik. Bir duran toptan gol yedik. Ama son dakikaya kadarki futbolcularımın performansı, özverisinden çok memnunum. Alınan 1 puan bizim için umut vericiydi. Hem de moral ve motivasyon anlamında önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Takımıma güveniyorum"

Manisa FK maçı öncesinde takıma güvendiğini ve 3 puan almak istediklerini belirten Teknik Direktör Kahraman, "59 yıllık bir geçmişe sahip bir Bolu şehrinin takımına geldiğimin farkındayım. Bu takım Süper Lig ve 1. Lig'de neredeyse o 59 yılın 3'te 2'sini Süper Lig'de geçirmiş bir takım. Futbol şehri Bolu, taraftarıyla yerel basınıyla çok büyük bir camia. Bunun da farkındayım. Bu konuda biz de taşın altına elimizi sokarak ekibimle beraber Bolu şehrini, Bolu takımını bu armayı en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız. Hedef de sayabilirsiniz bunu. Tabii geçen sene play-off oynamış bir takım ve bunun üstüne nasıl çıkabileceği çalışıyoruz oyuncu grubumla. Oyuncu grubu çok aç, verilmeye aç, ne istersen almaya çalışan bir grup. Bu da bizim için bir artı. Her antrenman, her başka bir gün oyuncularımızı farklı konularla yükleyerek Manisa maçına hazırlanıyoruz. Buradan taraftarımızın desteğiyle alacağımız bir 3 puan ve arkasından milli takım öncesi Erzurum deplasmanı bizi çok farklı yerlere getirecektir. Bunun için de takımıma güveniyorum" dedi.