Boluspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 7. haftada Manisa FK ile 28 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, açma germe hareketleriyle tamamladı.

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, gazetecilere, takımın başında Siltaş Yapı Pendikspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarına çıktığını hatırlattı.

İlk karşılaşmada istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Kahraman, Amed Sportif Faaliyetler karşısında ise futbolcularının performansından ve özverisinden memnun olduğunu söyledi.

Geçen hafta kazandıkları 1 puanın umut verici olduğunu belirten Kahraman, şöyle devam etti:

"Bolu şehrini, Bolu takımını, bu armayı en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene play-off oynamış bir takım var. Bunun üstüne nasıl çıkabileceğiz diye çalışıyoruz. Her antrenman oyuncularımızı farklı konularla yükleyerek Manisa maçına hazırlanıyoruz. Buradan taraftarımızın desteğiyle alacağımız 3 puan ve arkasından milli takım öncesi Erzurum deplasmanı, bizi çok farklı yerlere getirecektir."

Kahraman, takıma güvendiğini vurgulayarak, "Şu anda tam kadro antrenmana çıkıyoruz. Birkaç oyuncumuzun biraz kas ağrıları var, yorgunluk ağrıları var. Maça yansıyacak bir sakatlık şu anda belli değil. Birkaç oyuncumuzun durumu kritik. Onları da maç saatine kadar takip edeceğiz." dedi.

Boluspor'un geçen sezonki kadrosunun büyük kısmını koruyarak lige başladığına değinen Kahraman, "Eksik yerlere yapılan transferler var. Bu transferlerin takıma adapte olma sürecini yaşıyoruz. Onlar da takıma adapte olduktan sonra Bolu takımımız çok da farklı yerde olacak." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Boluspor taraftarlarına da takımlarına olan desteklerini sürdürme çağrısında bulunarak, "Onlarda da artık Süper Lig özlemi var. Bunun da farkındayım. Bu aslında bizi daha çok heyecanlandırıyor. Onları sevindirmek istiyoruz. Birlik beraberlikle Bolu şehri, bu armayı en üst seviyeye çıkaracaktır. Buna hep beraber inanıyoruz." diye konuştu.