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Boluspor, Kubilay Anteplioğlu'nu transfer etti

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Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı. Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kubilay Anteplioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, 11 Eylül 1992 doğumlu oyuncunun futbola Yozgatspor'da başladığı kaydedildi.

Kubilay Anteplioğlu'nun daha önce 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, İKAS Eyüpspor, Kırklarelispor ve Pendikspor'da forma giydiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Spor

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