Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor Hazırlık Maçı Berabere Tamamlandı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Bolu'da yapılan karşılaşmada Boluspor öne geçerken, Teksüt Bandırmaspor durumu eşitledi. Maç berabere tamamlandı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa giren Teksüt Bandırmaspor ile Boluspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadında oynanan karşılaşmada, Bolu ekibi 8. dakikada Posmac'ın attığı golle öne geçti.
Golü yedikten sonra mücadeleyi üst seviyeye çıkartan Teksüt Bandırmaspor ise 29. dakikada Batuhan Yayıkçı'nın golü ile durumu eşitledi.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor