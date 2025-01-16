Boluspor, İki Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi
Boluspor, Iğdır FK'dan orta saha oyuncusu Dean Liço ve forvet Kosta Aleksic'i transfer etti. Dean Liço ile 2.5 yıl, Kosta Aleksic ile sezon sonuna kadar anlaşıldı. Daniel Avramovski'ye ise teşekkür edildi.
Boluspor, Iğdır FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Dean Liço ve forvet Kosta Aleksic'i kadrosuna kattı.
Boluspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Iğdır FK'da top koşturan 26 yaşındaki santrfor Kosta Aleksic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı, 24 yaşındaki orta saha Dean Liço ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Öte yandan Boluspor, Iğdır FK'ya transfer olan Daniel Avramovski için de, "Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. - BOLU