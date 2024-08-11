Boluspor, Iğdır FK'ya mağlup oldu

Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Iğdır FK'yı ağırlayan Boluspor 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Boluspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Iğdır FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Yalçın Koşukavak: "Kendimi sahada iki takımın antrenörüymüşüm gibi hissettim"

Boluspor'un kadrosunu kendisinin inşa ettiği için maç öncesi tedirgin olduğunu dile getiren Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Geçen sene kimsenin beklemediği başarıyı birlikte yaptığımız oyuncularım açısından duygusal bir maçtı. Tabii Boluspor kadrosunu ben inşa ettiğim için insan biraz tedirgin oluyor. İyi oyuncuları var oyun tabii bizim tarafımızdan da bakınca bir alt ligden gelen bir takım. Çok işlerimiz var. Ankara'da kalıyoruz antrenman falan filan böyle çok kolay organize olamıyoruz ve 13 transferimiz var. Bir de ligin ilk haftasında oynamak bizim için çok zordu. Geçen sene çünkü Boluspor üstünde çok organizasyon çalıştırdığım için biraz tedirgin ve kaygılıydım işin açıkçası. Oyun başladığında iki takım da benzer enstantaneler verdi aslında topa sahip olduğu için. İki takımın antrenörüymüşüm gibi hissettim kendimi sahada. Çünkü benim fikirlerim vardı hep sahada. Gurur verici bir şey benim adıma. Oyun ilk bölüm itibariyle biz yeni takım olduğumuz için birçok parametreyi daha oturtmak kolay değil. Bu bir zaman işi. Aynı şekilde Boluspor'da da öyle olmuştu. Oyun çok böyle dengeli giderken biz bir gol bulduk öne geçtik. Bu bizim için büyük bir fırsattı. Artık skoru korumamız gerekiyordu. İkiyi bulmak bulamazsak bir sıfır bizim için çok kritik. Çünkü ligin ilk maçları herkesin de dediği gibi hem zor oluyor hem de böyle yeni bir takım olmuş, 13 transfer çok kolay değildi. İnşallah ilerleyen haftalarda oyun modeli üzerinde daha iyi geliştirdiğimizde daha farklı Iğdır FK'yı izleteceğiz. Boluspor da çok iyi mücadele etti. Tebrik ederim" dedi.

Serhat Gülpınar: "Oyunu rakip sahaya yıkabildik"

Rakibi kendi yarı sahasından çıkarmadıklarını için oyuncularının oynadığı oyundan memnun olduğunu ifade eden Serhat Gülpınar, "İlk yarıya çok istediğimiz gibi başlayamadık aslında. Oyuna ilk on beş yirmi dakikadan sonra yavaş yavaş ısınmaya başladık. Aşağı yukarı 20-25 gün oldu biz takıma katılalı. Oyuncularımızın özellikle yüzde 40-50'si daha tam anlamıyla hazır değil. En hazır bir kadromuz da maça başlamak istedik. Mümkün olduğu kadar arkadaşlarımız ellerinden gelen en iyi gayreti gösterdiler. Kolay olmuyor tabii. Önümüzde bir süreç var. İnşallah bunu hem fiziksel anlamda daha da iyi bir şekilde geliştirerek hem de oyunumuzun üstüne katarak daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. İkinci yarı rakibi kendi sahasına hapsedebildik. Kenar ortalarla 3-4 tane tehlike oluşturduk. 1-2 tane penaltı pozisyonu var. Bilmiyorum görmedim, biraz sonra görüntülere bakacağım ama arkadaşlar penaltı olduğunu söylüyorlar. Oyunu rakip sahaya yıkabildik. Iğdır takımı da hakikaten bu ligin iyi takımlarından, iyi ayaklarından, iyi kadrolarından biri onu öyle bir takımı yüzde 100 hazır olmamamıza rağmen kendi sahasına hapsedip pozisyonlar da bulabilmek bizim adımıza sevindirici. Gelişerek devam edeceğiz. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Mevkisel eksiklerimiz var. Farklı mevkilerde farklı oyuncular oynatmak zorunda da kaldık bugün işin açıkçası biraz da. Ama dediğim gibi oyuncularımın gayretinden son derece memnunum. Çok istekli arzu oynadılar" diye konuştu. - BOLU