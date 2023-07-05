- Boluspor hazırlık kampını sürdürüyor

Teknik Direktör Turgay Altay : "Daha coşkulu oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz"

BOLU - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen teknik direktör Turgay Altay, "Daha fiziksel atletik, agresif ve daha coşkulu oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunun çalışmalar devam ediyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına Karaçayır Tesisleri'nde başladı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Turgay Altay ile 2 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlı ekip, yeni antrenörü ile 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sıkılaştırdı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, kendi aralarında hazırlık maçı ile devam ettirdi. Takımın başına geçen teknik direktör Altay, sahada ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istediklerini belirtti.

"Hedefimiz sahada ne yaptığını bilen bir antrenör takımı oluşturmak"

Coşkulu oynayan bir takım oluşturmak istediklerini belirten Turgay Altay, "Hazırlık periyodundayız. Daha fazla bu periyot çok değerli periyot ve yüklemeler yapılıyor. Oyuncuların zaten şu an kadroda eksiklikler de var. Onlar da tamamlandıktan sonra yani mevcut kadromuzda olan oyunculardan bahsediyorum. Onun haricinde genç oyuncularımızla birlikte yoğun bir antrenman programı var. Hem oyuncuları fiziksel olarak aynı zamanda da kendi taktiksel oyun anlayışımıza uygun kodlamalar yapıyoruz diyelim. Şu an çok grup yoğunluğu çok. Genç oyunculardan da kurulu olduğu için buna yavaş yavaş ilerleyeceğiz ve hedefimiz de 6-8 hafta sonra gerçekten sahada ne yaptığını bilen bir antrenör takımı oluşturmak. Daha fiziksel, atletik, agresif ve daha coşkulu oynayan bir takım istiyoruz. Bunun çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Telaşla, aceleyle transfer yapmanın hiçbir mantığı yok"

Santrfor gibi ön mevkilere transfer yapmak istediklerini belirten teknik direktör Turgay Altay, "Mevcut santrforumuz sadece Furkan var. Geçen seneki kadrodan ayrılan oyuncularımız var. Bu yüzden de ön bölgeye takviyeler yapacağız. Ama biliyorsunuz ki mevcut ekonomik koşullarla ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Telaşla, aceleyle transfer yapmanın hiçbir mantığı yok. Önemli olan doğru adımları atabilmek ve ben sayısal olarak fazla değil az öz transferi istiyorum. Hem kulübün ekonomik koşullarını gözeterek aynı zamanda da takım mühendisliğini de buna göre yapmak istiyorum. Yavaş yavaş. Bu konuda da bazı adımlarımız var ama dediğim gibi süreç çok kolay bir süreç değil. Hem yöneticilerimize hem de başkanımıza bu konuda çok özverililer. Ancak malum ekonomik koşullar da her oyuncuyu alma potansiyelimiz maalesef yok. Ama hem bizim oyunumuza uygun aynı zamanda da işimizi görecek oyuncuları almak istiyoruz. Bu da bir süreç. Açıkçası tam üç etap gibi düşünüyorduk. İki hafta, iki hafta, iki hafta gibi. İkinci etabın başında yaklaşık iki, üç tane oyuncuyu burada, özellikle yabancı oyuncu için söylüyorum. Burada olmasını istiyoruz ama bu dediğim gibi bir süreç" dedi.

"5-6 takımla hazırlık maçı yapacağız"

Hazırlık maçlarına muhtemel 11 ile çıkmak istediklerini belirten Turgay Altay, "Beş hazırlık maçı yapacağız. Artı bir daha yapma durumumuz var ama beş tane kesin yapacağız. İkiyle üçüncü hazırlık maçı için netleştik. Bandırmaspor ve Çorum'du yanılmıyorsam. İlki için bir tarihle ilgili sıkıntı var ama onlar burada zaten bütün takımlar burada olduğu için hazırlık maçı programımız belli. Günler belli. Diğer dörtle beşinci hariç. Özellikle de o maçlara dördüncü ve beşinci maça da muhtemel 11'imizle sahada olmak istiyoruz. Bunun için de hazırlık yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Nijerya uyruklu genç bir oyuncuyu denemeye aldıklarını ve şuana kadar olumlu bir profil çizdiğini belirten Altay, "Yetenekli bir oyuncu ve biraz daha gözlemlemeye ihtiyacımız var. Sonuçta genç ve maliyeti uygun oyuncuları değer katarak burada bir yere getirebilir takım bünyesine katarsak bu sefer bizim için daha iyi olacak. Ama mevcut yabancı sayımız ve hangi bölgeye hangi sayıda oyuncu alacağımızla ilgili şu an netleşen bir şey yok ama dediğim gibi biz de yaklaşık bir iki hafta daha burada geçirecek. Ondan sonra ama genel görüntü olumlu" dedi.