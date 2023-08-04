Boluspor, Guy Lucien Michel Landel'e transfer izni verdi

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Guy Lucien Michel Landel'e başka takımlar ile transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin verdi.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Guy Lucien Michel Landel'e başka takımlar ile transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, Turgay Altay yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip sürdürüyor. 25 Haziran 2022 tarihinde Guy Lucien Michel Landel ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Boluspor'da yeni gelişme yaşandı. Kulübün geçen yıl transfer ettiği Michel Landel'e başka takımlar ile transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama, "Profesyonel Futbolcumuz Guy Lucien Michel Landel'e başka takımlar ile transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BOLU