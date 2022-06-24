Boluspor, Gineli futbolcu Landel'i renklerine bağladı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Gineli futbolcu Guy Lucien Michel Landel'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Gineli futbolcu Guy Lucien Michel Landel'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Landel, Türkiye'de daha önce Orduspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Giresunspor'da da forma giymişti.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor