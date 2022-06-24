Boluspor, Gineli futbolcu Landel'i renklerine bağladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Gineli futbolcu Guy Lucien Michel Landel'i kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Gineli futbolcu Guy Lucien Michel Landel'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Landel, Türkiye'de daha önce Orduspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Giresunspor'da da forma giymişti. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Boluspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Boluspor, Gineli futbolcu Landel'i renklerine bağladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.