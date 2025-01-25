Boluspor-Gençlerbirliği Maçında Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Boluspor- Gençlerbirliği maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ankara ekibi karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Kötü sonucu telafi edeceklerini belirten Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, "Baktığınız zaman ilk yarısı dengeli geçen bir maçta sadece hatalarımızdan kontratak yedik. Onun dışında bizde fazla üretemedik. Ama ikinci yarıya iyi başladık. İkinci yarıya başladığımızda dışarıdan şutlarla sonuca gitmeye çalıştık. Özellikle sol koridoru kullanarak, rakibin zayıf yönünü kullanmaya çalıştık ama hiç hesapta olmayan aslında çok üzerinde durduğumuz duran toptan gol yememiz beni üzdü. Bu konu üzerinde çok fazla durmuştuk. İkinci golde de risk almaya çalıştık, geçiş hücumunda yemiş olduk. Evimizde kaybetmememiz gerekiyor. Telafi edeceğiz. Çünkü zor bir seriye giriyoruz. Esenler Erokspor maçının ardından çok zor bir seri başlayacak. 10 günde 5 maç oynayacağız, neredeyse 3 günde bir maç olacak. Bir an önce bu psikolojiden kurtulup önümüzdeki maça odaklanmaya bakacağız" dedi.

Eroğlu: "Puanların çok yakın olduğu ligde bir gol bile fark ettiriyor"

Aldıkları galibiyet için mutlu olduklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "3 haftadır kalemizde gol görmüyorduk. Geçen hafta iyi bir maç kazandık. Sahada ne yaptığını bilen bir takım, geçiş oyununda etkili bir takıma karşı kolay değildi burada kazanmak. 10 dakikalık bölümde savunmada kalmak zorunda kaldık ama ondan sonradaki süreçte hem savunmada hem de geçişte başarılıydık. Direkten dönen ve kaçan birkaç pozisyon vardı. Takım savunmasını iyi yaptık. İkinci yarı tabi rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Savunmada sağlam durmamız gerektiğini çalışmıştık. Kazandığımız için mutluyum her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz. Bu galibiyet bizi yukarıya tırmandırdı. Puanların çok yakın olduğu ligde bir gol bile fark ettiriyor" diye konuştu. - BOLU