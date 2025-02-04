Boluspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Boluspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Maç hakkında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya sahip bir takımı en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. İzleyicilere iyi bir futbol izlettirmek istiyoruz" dedi.

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında 6 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi tesisleri'nde, Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleşen kırmızı-beyazlıların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Güç ve kondisyon çalışmalarının ardından teknik-taktik çalışmalar da yapan Bolu ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Seyircilere, güzel bir futbol izlettirmek istediklerini ifade eden Kahraman, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya sahip bir takımı en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. İzleyicilere iyi bir futbol izlettirmek istiyoruz" dedi.

"Bolu şehrimizi ve armamızı Süper Lig'de görmek istiyoruz"

Galatasaray maçında seyircilere güzel futbol izletmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman, "Önümüzde Galatasaray ile kupa maçımız var. Ancak bizim asıl rakibimiz Galatasaray değil, hafta sonu oynayacağımız Keçiörengücü maçı bizim için daha önemli. Bugün Galatasaray, Süper Lig'de ve Avrupa'da söz sahibi bir takım. Aynı şekilde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir de öyle. Biz, Bolu şehrimizi ve armamızı Süper Lig'de görmek istiyoruz. Galatasaray gibi büyük bir camiaya sahip bir takımı en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. İzleyicilere iyi bir futbol izlettirmek istiyoruz. Ancak dediğim gibi, asıl odağımız hafta sonu oynayacağımız Keçiörengücü maçı" diye konuştu.

"Yıllar sonra Süper Lig'den bir takım şehrimize gelecek"

Boluspor taraftarının coşkusunu Galatasaray maçında göstermek istediklerini belirten Kahraman, "Ben göreve geldiğimden beri Bolu taraftarının gücünü her yerde dile getiriyorum. Beklentimiz, tribünlerin daha fazla dolması. Galatasaray maçıyla birlikte yıllar sonra Süper Lig'den bir takım şehrimize gelecek. Bolu taraftarının coşkusunu herkese göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle en az iki takviye yapmayı düşünüyoruz"

Transferlerle alakalı en az iki takviye yapmak istediklerini ifade eden, Arif Ufuk Kahraman, "Yönetimle, başkanımızla ve şube sorumlumuz Mahmut Bey'le sürekli iletişim halindeyiz. Scout ve oyuncu izleme ekibimizle birlikte ben dahil on gündür maç izliyoruz. Gelen oyuncunun mevcut kadromuzdaki oyunculardan daha iyi olması gerekiyor. Aynı seviyede ya da daha düşük seviyede bir oyuncu transfer ederek bütçemize zarar vermek istemiyoruz. Ancak kesinlikle en az iki takviye yapmayı düşünüyoruz. Yönetim bu konuda büyük çaba sarf ediyor. İnşallah bu hafta içinde transferleri tamamlamak için çalışacağız" dedi. - BOLU