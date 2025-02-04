Boluspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bolu ekibi, 6 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacağı maça hazırlık kapsamında kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktörü Kahraman, gazetecilere, takımın oynadığı oyundan memnun olduğunu belirterek, bunu hem kupa maçına hem de hafta sonu oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına yansıtmaları halinde önemli avantaj sağlayacaklarını söyledi.

Kahraman, Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu dile getirerek, "Bolu şehrimizi, armamızı her zaman Süper Lig'de görmek istiyoruz. Biz de Galatasaray kadar camiası büyük bir şehiriz, armayız tarihimize baktığınız zaman. Onları iyi ağırlamak istiyoruz. Hem Bolu şehrine hem Bolu taraftarına hem de televizyon karşısındaki seyirciler iyi futbol seyrettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray maçında taraftar desteğini beklediklerini vurgulayan Kahraman, "Tribünün daha fazla dolmasını istiyoruz. Yıllar sonra bir Süper Lig takımı şehrimize gelecek. Onları iyi ağırlamak istiyoruz. Futbolumuz kadar Bolu taraftarını onlara göstermek istiyoruz." dedi.