Boluspor, Galatasaray'dan Işık Kaan Arslan'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı. Arslan, 2 yıllık sözleşme imzaladı ve daha önce farklı kulüplerde kiralık olarak forma giydi.
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Işık Kaan Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, 28 Ocak 2001 doğumlu oyuncunun futbola Galatasaray altyapısında başladığı aktarıldı.
Arslan'ın; Ergene Velimeşe, Sarıyer, Fethiyespor ve Van FK kulüplerinde kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.