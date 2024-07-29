Boluspor, Estrela'yı renklerine bağladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı renklerine bağladı. Geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) renklerine bağladı
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.