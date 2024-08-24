Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Esenler Erokspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Daniel Avramovski attı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

44. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Avramovski'nin sert şutunda defanstan seken meşin yuvarlak, kaleye yönelerek filelere gitti. 1-0

64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Berk Yıldız'ın şutunda kaleci Ege gole izin vermedi.

73. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahası içinde Faye, topu ağlara gönderdi. 1-1

81. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Avramovski kafayla topu filelere yolladı. 2-1

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Onur Gülter, Kemal Elmas

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Hakan Bilgiç dk. 85), Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Vusal İsgandarli dk. 75), Daniel Avramovski (İshak Karaoğul dk. 85), Estrela (Burak Asan dk. 75), Khouma Babacar (Hüsamettin Yener dk. 69)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Jefferson, Tolunay Artuç, Enes Alıç

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu, Sakıb Aytaç, Francis Nzaba, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Janne-Pekka Laine (Abuzer Gaffar Toplu dk. 87), Sefa Narin (Alper Karaman dk. 61), Berkay Aydoğmuş (Çağatay Yılmaz dk. 79), Hamza Catakovic (Furkan Orak dk. 79), Mame Mor Faye, İdris Furat (Junior Fernandes dk. 61)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Maksut Taşkıran, Mehmet Aygün, Talha Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Daniel Avramovski (dk. 44 ve 81) (Boluspor), Mame Mor Faye (dk. 73) (Erokspor)

Sarı kartlar: Burak Asan (Boluspor), Oğuz Ceylan (Erokspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Boluspor Esenler Spor bolu Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title