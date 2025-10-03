Haberler

Boluspor, Esenler Erokspor'a 3-1 Mağlup Oldu

1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Esenler Erokspor'a 3-1 kaybetti. Maçta Boluspor'un golünü Florent Hasani atarken, Esenler Erokspor'un gollerini Hayrullah Bilazer ve James Jack (2) kaydetti. Esenler Erokspor'dan Kanga, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

BOLUSPOR: Orkan Özdemir, Devran Şenyurt, Onur Öztonga, Kouagba, Lima (Dk. 69 Abdurrahman Üresin), Hasani, Balbudia, Lico, Doğancan Davas, Mustafa Çaylı (Dk.56 Arda Usluoğlu), Boakye (Dk. 56 Akanbi)

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba, Anıl Yaşar, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 86 Altar Han Hidayetoğlu), Kanga, Mikail Okyar, Recep Niyaz (Dk. 72 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 61 Jack), Kayode (Dk. 87 Faye)

KIRMIZI KART: Dk. 42 Kanga ( Esenler Erokspor)

GOLLER: Dk. 7 Hasani, (Bolsupor), Dk. 31 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 ve Dk. 78 Jack ( Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Çaylı, Lima, Balburdia, Doğancan Davas ( Boluspor ), Recep Niyaz, Alper Karaman ( Esenler Erokspor)

1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.

8'inci dakikasında Boluspor öne geçti. Esenler Erokspor defansının hatasını iyi değerlendiren Florent Hasani, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0.

31'inci dakikada Eseneler Erokspor, beraberliği yakaladı. Orta alandan hızlı çıkan Amilton'un pasında topla buluşan Hayrullah Bilazer golünü attı: 1-1.

42'nci dakikada Esenler Erokspor'da rakibine sert müdahalede bulunan Kanga, ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

68'inci dakikada Esenler Erokspor penaltı kazandı. Kayode'nin yerde kalması sonrası kazanılan atışı James Jack kullandı. Kaleci Orkun Özdemir ilk şutu kurtarsa da dönen topu Jack tamamladı: 1-2.

78'inci dakikada Boluspor savunmasının pas hatasında araya giren James Jack, topu ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

