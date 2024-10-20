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Boluspor Deplasmanda Kazandı, Ahlatcı Çorum FK Endişeli

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, deplasmanda da galibiyet almak zorunda olduklarını vurguladı. Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta ise takımın dalgalanmalar yaşadığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 9. Haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, deplasmanda da kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftalık milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini, antrenman ve sistem anlamında çok güzel çalışmalar yaptıklarını, bunun da Ahlatcı Çorum FK maçına yansıdığını ifade etti.

Rakibi çok iyi analiz ettiklerini anlatan Kahraman, "Rakibi pas oynayarak kademe kademe geçtik. İlk yarı ve ikinci yarıda gol pozisyonlarımız oldu." dedi.

Ligde çok pozisyona girdikleri maçlardan birini oynadıklarını dile getiren Kahraman, "Üç puan aldık ve bunu devam ettirmek zorundayız. Bunu deplasmanda da devam ettirmek zorundayız. Bunun farkındayım. İnşallah bundan sonra hep beraber başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "dalgalanma" yaşadıklarını, bunun önüne geçmek için çabaladıklarını dile getirdi.

Özbalta, herkesin herkesi yenebileceği bir lig olduğuna işaret ederek, "Bu dalgalanmanın içerisinden çıkmamız gerekiyor, çok çok kötü durumda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın 57 yıl sonra geçen sezon 1. Lig'e çıktığına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

"Finali kaybeden bir Çorum Futbol Kulübü. Ciddi bir enerji boşalması... Ülkemiz futbolunda bunlar oluyor. Bu sistematik bir şekilde hepimizin kabahati olan bir durum. Çorum FK'da bu döngünün içerisine girmiş oldu. Allah'a şükürler olsun çok çok kötü durumumuz yok. Oyuncu grubu sahada ellerinden geleni yapıyor, iyi tepkiler veriyor ama bunlar yeterli olmuyor bizim için. Bazen kırılmalar oluyor. Bu durumu üzerimizden atıp seri galibiyetlere ihtiyacımız var."

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

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