Boluspor, Deplasman Maçına Hazırlık İçin Antrenmana Çıktı

1'inci Lig'de 15'inci haftada Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak Boluspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarına başladı.

1'inci Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak olan Boluspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı.

Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde, teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde sabah antrenmanına çıktı. Deplasmanda karşılaşacağı Özbelsan Sivasspor maçına hazırlanan kımızı-beyazlı Boluspor oyuncuları, idmanda, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanda, oyuncuların neşeli hali gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
