Boluspor'dan Bandırmaspor Maçı Öncesi 3 Puan Hedefi

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırma Spor ile karşılaşacak olan Boluspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Arslan, "Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bandırma'da hedefimiz yine 3 puan" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 12. haftasında lider Bodrum FK'yı 3-0 yenerek rahat bir nefes alan Boluspor, gelecek hafta oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bolu ekibi, Teknik Direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde günü taktik antrenmanla tamamladı. Arslan, idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ayaklarımız yere sağlam basıyor"

Bandırmaspor maçından 3 puan almayı hedeflediklerini söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, "Zor bir maç bizi bekliyor. Lig başladığında ligin favorilerinden olan bir takım. Geçen sene hocaları aynı, play-off oynamış, finalin kapısından dönmüş, Süper Lig'in kapısından dönmüş bir takıma karşı oynayacağız. Ligde her maç zor. Her maçın farklı bir hikayesi var, bunu biliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı, maç maç planlarımızı değiştirerek, hafta içi rakibe göre hazırlanarak, en iyi şekilde maçları kazanmak için oyuncularımı hazırlamaya çalışıyorum. Ben geleli dördüncü maçımız olacak, üçüncü deplasman. Tabii işimiz kolay değil. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Bu galibiyet benim için tesadüf değil. Oyuncuların sonuna kadar göstermiş olduğu performansla bu galibiyetleri, bu güzel oyunu hak ettiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla övgüler olacak ama ayaklarımız yere sağlam basıyor, daha bir şey başarmadık. O yüzden oyuncularıma da toplantıda onu söyledim. Bulutların üzerinde gezmeye gerek yok. Lig daha çok uzun bir maraton, önümüzde çok maç var. O yüzden ayaklarımız yere sağlam basıyor, en iyi şekilde gidip Bandırma'da yine hedefimiz 3 puan" ifadelerini kullandı.

"Biz de bu ligde bu takımlar arasında fark oluşturmak istiyoruz"

1. Lig'in kalitesini de değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Arslan, "Takımların birbirine denk olduğunu söyleyebilirim. Şampiyonluk için kurulmuş yüksek bütçeli takımlar var ama ligi domine eden bir takım çıkmadı şu ana kadar. 24 puanı var sanırım liderin. Yani 7 puanlık bir fark var. Küme düşme hattıyla da 7 puanlık bir fark var. İzlemesi keyifli bir lig ama bence kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. 20 takımlı bir lig, kolay bir lig değil. Biz de bu ligde fark oluşturmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu.

"İyi savunma bizlere daha çok maç kazandıracak"

İyi bir savunma ile galibiyetler alabileceklerinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Savunma olmadan olmuyor bu iş. Hücumu her takım yapıyor ama geldiğimden beri sadece iki maçta gol yememiştik. Geldiğimden beri çalışmalarımız takım savunması yönünde. Takım halinde savunma, takım halinde hücum bizim birinci prensiplerimizden. Şu ana kadar iyi gidiyor her şey. Bunun üstüne koyarak, tabii ki eksiklerimiz var, bunu da biliyoruz. Üstüne koyarak bu iyi savunma bizlere daha çok maç kazandıracak. Çalışmalarımız bu yönde" cümlelerine yer verdi.

"Nuri Şahin öyle şeylere tahammül edecek bir insan değil"

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, Eyüpspor maçından sonra takımdan bilgi sızmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Arslan, "Nuri Hoca ile 4 sene beraber çalıştım, eşimden çok gördüm Nuri Hoca'yı. Çok yakından tanıdığım birisi olduğu için böyle şeylere tenezzül edecek bir insan değil. Nuri Hoca'nın zaten kalitesi ortada. Teknik adamlıktan ziyade çok da iyi bir insan, iyi bir baba. Ekibindeki insanlar da öyle. Ben çalıştım. 7/24 beraber geçirdik Almanya'da. O arkadaş da bence talihsiz bir açıklama yaptı diye düşünüyorum. Eğer doğruysa da bunun kanıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde insanları zan altında bırakmak güzel bir şey değil. İnşallah bir an önce bu sorunun cevabı açıklanır, herkes de rahat eder" açıklamasını yaptı. - BOLU