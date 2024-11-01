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Boluspor'dan 3. Galibiyet: Ufuk Kahraman, Güçlü Futbol Vurgusu Yaptı

Boluspor'dan 3. Galibiyet: Ufuk Kahraman, Güçlü Futbol Vurgusu Yaptı
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Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Ümraniyespor'a karşı 3-0 kazandıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, güçlü bir futbol takımı oluşturma hedefinde olduklarını belirtti. Kahraman, son galibiyetlerle birlikte çıkış yakalamak istediklerini ifade etti.

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Ümraniyespor galibiyetinin ardından, "Güçlü futbol oynayan istediğini alan bir Bolu takımı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor evinde Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. arka arkaya aldıkları 3 galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı çünkü bir hedef yapıyorsak yukarıya tutunmak istiyorsak özellikle bu sene zor bir lig. Hiçbir maçın favorisi yok. Çünkü herkes birbirini yenmeye geliyor. Böyle bir sene yaşıyoruz. Şimdi biz bir şekilde çıkış yakalamak istiyorduk. Bunu Çorum maçıyla başlatıp dışarıda ilk deplasman galibiyetimizi aldık İstanbul'la. Ama ne olursa olsun içeride kaybetmeyen güçlü futbol oynayan istediğini alan bir Bolu takımı oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çok şanslıyım, böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için"

Ufuk Kahraman, "Futbolcuların verdiği cevap çok değerli. Antrenman boyunca ne istersem hangi görevleri verirsem, kime verirsem aynı şekilde maça yansıtmaya çalışıyor. Antrenmana yansıması maça yansıyor. Bu çok değerli benim için. Bu da skora yansıyor tabii ki. 70. dakika çıkan oyuncu da yerine giren 20 dakika oynayan oyuncu da aynı sistemi oynayabiliyor. Bu çok keyifli. Çok keyif alıyorum, çok şanslıyım, böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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