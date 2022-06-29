Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
 - Güncelleme:
Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.

Düz koşu ile açma germe çalışmasının ardından takım, pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik direktör Karafırtınalar, oyuncularını sık sık uyardı.

Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Sait Karafırtınalar Boluspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title