Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı. Düz koşu ile açma germe çalışmasının ardından takım, pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik direktör Karafırtınalar, oyuncularını sık sık uyardı. Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Sait Karafırtınalar Boluspor Spor Haberler

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