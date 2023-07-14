Boluspor'da Tugay Kacar, Eray Ataseven ve Ercan Yazıcı ile yollar ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'da Tugay Kacar, Eray Ataseven ve Ercan Yazıcı ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Tugay Kacar, Eray Ataseven ve stoper Ercan Yazıcı'yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi. Açıklamada, takımdan ayrılan oyunculara teşekkür edilirken, futbol kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'da Tugay Kacar, Eray Ataseven ve Ercan Yazıcı ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ortada saha oyuncuları Tugay Kacar, Eray Ataseven ve stoper Ercan Yazıcı'yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, takımdan ayrılan oyunculara teşekkür edilirken, futbol kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.