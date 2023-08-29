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Boluspor'da Teknik Direktör Turgay Altay ile Yollar Ayrıldı

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Trendyol 1. Lig'de 3 haftada 2 puan toplayabilen Boluspor'da Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı. Altay'ın takımı, 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'de 3 haftada 2 puan toplayabilen Boluspor'da Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı.

Boluspor'da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona erdi. 30 Haziran'da kırmızı-beyazlılarla sözleşme imzalayan 43 yaşındaki teknik adam, ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, yapılan görüşmelerin ardından Altay ve ekibiyle yolların ayrılmasına yönelik karar aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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