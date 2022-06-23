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Boluspor'da sportif direktör Adem Alkaşi oldu

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Boluspor'da sportif direktör Adem Alkaşi oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da sportif direktörlüğe Adem Alkaşi getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da sportif direktörlüğe Adem Alkaşi getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktörlük görevini Adem Alkaşi yürütecek.

İç ve transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven, 27 yaşındaki sol bek Batuhan İşçiler ve 28 yaşındaki stoper Ercan Yazıcı 2'şer yıllık anlaşma imzaladı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Adem Alkaşi Boluspor Spor Haberler

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