Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi başladı - Haberler

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Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi başladı

AA - Zafer Göder - Spor
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Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boluspor'un Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtilirken, bugün saat 15.30'da imza töreni düzenleneceği bildirildi.

AA / Zafer Göder - Spor

Sait Karafırtınalar Spor Toto Beypiliç Boluspor Spor Haberler

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