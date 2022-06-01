Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi başladı - Haberler

Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi başladı
AA - Zafer Göder - Spor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boluspor'un Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtilirken, bugün saat 15.30'da imza töreni düzenleneceği bildirildi.
AA / Zafer Göder - Spor