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Boluspor'da genç Rojhat, sağlam geliyor

Boluspor'da genç Rojhat, sağlam geliyor

Spor Haberleri

Boluspor'a sezon başında Karagümrük'ten transfer edilen genç oyuncu Rojhat Sağlam takımında süre almaya başladı.

Boluspor'a sezon başında Karagümrük'ten transfer edilen genç oyuncu Rojhat Sağlam takımında süre almaya başladı. TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren genç oyuncu, oyunda kaldığı süre içerisinde olumlu futboluyla göz doldurdu.

Orta sahanın ortasında oynayan ve her iki ayağını da çok iyi kullanan genç oyuncu, çalımları ve tekniği ile de  yeni sezonda adından söz ettireceğe benziyor. Genç oyuncunun hedefi gelecek sezon takımda daha fazla düre bulup takımın vazgeçilmez oyuncusu olmak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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