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Boluspor Çorum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Boluspor Çorum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp bireysel çalışmalarla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, 20 Ekim Pazar günü oynanacak maçta 3 puan hedefliyor.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, milli maçlar dolayısıyla verilen arada dinlendikten sonra Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarının startını verdi. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlıların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı ve bireysel çalışmalarla devam etti.

Boluspor ile Çorum FK, 9. haftada 20 Ekim Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar bu müsabakadan 3 puanla yarılarak ateş hattından çıkmak istiyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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