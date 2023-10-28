Boluspor, Bodrum FK'yı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

- Boluspor- Bodrum FK maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor sahasında Bodrum FK'yı 2-1 yenerken, maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Boluspor 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Arka arkaya galibiyetlerin Boluspor adına devam etmesini dileyen Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz çoğu kazandığımız maçın ardından 2'de 2'yi aradık. Daha önce de kazandığımızın arkasından başaramamıştık. 17 puanlı bir Bodrum FK'ya karşı zor bir maçı kazandık. Detaylarına gelince Bodrum takımının oyun planları uzun top oynayıp düşen iki topları kazanıp hücum etmek öyle bir oyun planı olan takım bir haftadır bu planlar üzerinde çalışıyoruz ve oyuncularım çok fazla ikinci mücadele kazandılar. Çok mücadele ettiler. Sonuçta da geriden gelip kazanmak çok iyi, çok güzel. İnşallah böyle arka arkaya galibiyetler Boluspor adına devam eder. Çok mutluyum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ekonomik anlamda hem sezona başlangıç anlamında. İnşallah Allah yüzümüze bakar düzeltiriz her şeyi" diye konuştu.

"Önlem alamadık kazanabileceğimiz maçı kaybettik"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Rakibimizin uzun topları ve duran toplarıyla etkili olacaklarını tahmin ediyorduk ve de oldular. Maalesef önlem alamadık kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Üzüntülüyüm Boluspor'da kazanmayı çok istedi ve kazandı kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar" dedi.