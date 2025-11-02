Haberler

Boluspor, Bodrum FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Bodrum FK'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktörler, maçın ardından galibiyetin değerine ve oyuncuların performansına vurgu yaptılar.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Boluspor, Bodrum FK maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Bodrum FK'ya karşı alınan galibiyetin değerli olduğunu belirterek, "Ben geldikten sonra evimizde ilk maçımızı oynadık bugün. Bodrum Spor'a baktığınız zaman, lige başlamadan önce ligin lideriydi, 24 puanı vardı. Bodrum Spor, bu ligin çok iyi yönetilen bir takımı. Kulüp kültürü olan, istikrarı bulunan bir ekip. O yüzden böyle bir takıma karşı oyunu domine etmek rakip 10 kişi bile olsa oyun üstünlüğünü her zaman elimizde tutmak bizim adımıza sevindirici" dedi.

"Ligin sonunda bu takım hedefsiz kalmayacak"

Lig sonunda Boluspor'un hedefsiz kalmayacağını belirten Arslan, "Söylediğim gibi, ben ilk geldiğim günde de ifade etmiştim, hayal satmadım. Bu takımı her maçında inceledim. Takımımızın kalitesine, oyuncularımızın kalitesine inanıyordum. Çok şükür, bugün sahada üç haftadır çok büyük özveri gösteriyorlar. Bence bu galibiyetin mimarı oyuncularım. Onlara sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum. Ama bir lig oynuyoruz, önümüzde çok uzun bir maraton var. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Her rakibe saygı duyuyoruz. Her takımın farklı bir oyun tarzı var. Biz de maç önü planlarımızı buna göre yapıyoruz. Dediğim gibi, ligin sonunda bu takım hedefsiz kalmayacak. Boluspor'un bir hedefi var. Bu oyuncular hedefsiz kalamaz, biz hedefsiz kalamayız. Bizi destekleyen yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte daha çok galibiyetler alırız" diye konuştu.

"Kırmızı kart maalesef bütün oyun planlarımızı bozdu"

Maçtaki kırmızı kartın bütün planlarını bozduğunu söyleyen Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise, "Maç çok güzel başladı. İki taraf da iyi oyun yansıtmaya çalışıyordu. Dengeli bir oyun oluyordu ama kırmızı kart maalesef bütün oyun planlarımızı bozdu. Akabinde duran toptan yediğimiz golle biraz sarsıldık. Ancak ikinci yarının başında, 10 kişi kalmamıza rağmen iyi ve etkili oyunumuzu sürdürdük. Golleri de bulduk fakat iki golümüz maalesef iptal edildi. Biri duran topta, diğeri ise akan oyunda. Son dakikalarda biraz risk alınca Boluspor ikinci ve üçüncü golleri buldu. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Son iki haftadır iyi oynayan, güçlü ekiplerden bir takımı. Artık bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki hafta İstanbul Spor maçında yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

