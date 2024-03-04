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Boluspor, Bitexen Giresunspor maçı için hazırlıklara başladı

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bitexen Giresunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde antrenman yapan Boluspor, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bitexen Giresunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bolu temsilcisi, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Boluspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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